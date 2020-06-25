Из «Л-ДНР»: В соцсетях показали «республиканских» голосующих за поправки в Конституцию РФ (Фото)

Сегодня, 25 июня, из «ДНР» и «ЛНР» запустили специальные автобусы в несколько российских городов. Ими могут воспользоваться жители, имеющих паспорта РФ, чтобы проголосовать за поправки в Конституцию России. Голосование за них началось сегодня и продлится до 1 июля, передает «Радио Свобода».

Всего из «Л-ДНР» курсирует около полутора десятков рейсов через неконтролируемой часть российско-украинской границы.

В «ДНР» объявили об автобусах из Донецка, Ясиноватой, Горловки, Новоазовска, Снежного и Шахтерска. Пункты назначения – Таганрог, Авило-Успенка, Покровское, Куйбышево.

В «ЛНР» рейсы отправляются только из Луганска, пункты назначения – Новошахтинск, Донецк (Ростовской области России) и Красный Сулин.

При этом тем, кто едет на голосование, не нужно будет проходить обсервацию по возвращении, если они вернутся в течение дня.

«Республиканские» медиа уже показали первых, кто голосует.

Автобус отправляется из Луганска. Объявлялось, что для посадки в транспорт потребуются маски, но на фото их нет:

Это избирательный участок в городе Куйбышево, Россия:

А это голосование в Донецке Ростовской области России:

В сюжете телеканала «ЛНР» жители говорят на камеру, что испытывают волнение и призывают не быть равнодушными, потому что «важно, что мы можем принять участие в жизни нашего государства – Российской Федерации». А другой говорящий отметил: «Я обязан как гражданин России принять участие, поскольку мы возвращаемся на родину, мы должны принимать участие в ее жизни».

По итогам поездки в «ЛНР» заявили, что в сегодняшнем голосовании приняли участие около 100 жителей «республики».