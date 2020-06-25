Кабмин выделил средства на приобретение жилья для переселенцев

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 25 июня, выделил средства на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

«Благодаря принятому распоряжению стало возможным распределение субвенции из государственного бюджета на местном уровне, а это – 6 млн 980 тыс. грн для приобретения 24 квартир для внутренне перемещенных лиц», – говорится в сообщении.

Субвенцию для приобретения жилья ВПЛ получат местные бюджеты: поселка городского типа Акимовка, города Бердянск (Запорожская обл.), городов Северск, Доброполье, Лиман, Авдеевка, Бахмут (Донецкая обл.), Волочиск (Хмельницкая обл.), Старобельск (Луганская обл.), Городок, Дрогобыч (Львовская обл.).

В Минреинтеграции напомнили, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 4 октября 2017 №769 субвенция направляется на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины, в частности на:

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищного фонда коммунальной собственности, в том числе объектов социального назначения, для предоставления жилых помещений ВПЛ;

реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищного фонда коммунальной собственности для предоставления во временное пользование ВПЛ;

приобретение в собственность жилья для предоставления во временное пользование ВПЛ.

Одним из обязательных условий предоставления субвенции является софинансирование соответствующих мероприятий из государственного и местного бюджетов в соотношении 70/30.