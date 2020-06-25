«Дайте хотя бы 500 метров моря!»: В Мариуполе мастеров гребли не выпускают в открытое море (Фото)

В Мариуполе мастера гребли хотят тренироваться в открытом море, но пограничники их не выпускают из бухты. Это мешает спортсменам в подготовке к предстоящим международным соревнованиям. Об этом рассказал президент федерации морской гребли Украины Дмитрий Степнов, передает «Сайт города Мариуполя».

Международные соревнования запланированы на сентябрь, и будут проходить в Мариуполе.

Но спортивные лодки попадают в квалификацию «маломерный флот» вместе с рыбаками и парусниками, поэтому навигация для них также закрыта в связи с военными действиями на Донбассе и после конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда россияне захватили украинские военные катера.

«Сейчас те, кто хотят выходить в море, находят варианты, что обмануть систему. Парусники выходят под видом ГСЧС, рыбаки якобы занимаются научным промыслом... В итоге, только водно-спортивный комплекс сидит на берегу и действует по букве закона», – жалуется спортсмен.

Степнов говорит, что история с запретом выхода в море повторяется из года в год, но летом 2020-го проблема обострилась.

«Объективных причин сидеть на берегу нет, а все сидят. Не выпускают из бухты в море вообще», – говорит он.

По словам Степнова, для всех тренирующихся в бухте просто не хватает места, ведь там есть и детские яхты, и шлюпки для регаты, а недавно пришли ватерполисты из закрытого на реконструкцию бассейна «Нептун».

Президент федерации морской гребли Украины заявляет, что вразумительного ответа, почему нельзя выходить в море, никто из силовых служб ему дать не может. В Госпогранслужбе ссылаются на отсутствие распоряжения Донецкой областной госадминистрации о начале навигации.

«Дайте хотя бы 500 метров моря! Как нам развивать морской спорт в таких условиях? Я вообще считаю, что любой уважающий себя мариуполец должен попробовать грести и увидеть город со стороны моря», – говорит Дмитрий Степнов.

Сейчас спортсмены заявляют, что готовы платить штрафы из собственного кармана за возможность полноценно тренироваться.

Разрешение на выход в море дает Донецкий пограничный отряд. В ведомстве пояснили, что навигации действительно до сегодняшнего дня нет, и когда ее откроют, тогда спортсменам сообщат об этом. «Возможно, что это может произойти в ближайшее время», – отметили пограничники.