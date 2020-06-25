В «ДНР»: В Донецке родился малыш весом 450 граммов

В неподконтрольном украинской власти Донецке родился малыш весом 450 граммов, врачи его «выхаживали» 4 месяца. Об этом случае в интервью местной газете рассказал директор «Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства» Дмитрий Бессонов.

«К нам поступила женщина со сроком беременности 24 недели. Были проблемы с развитием плода. Малыш недополучал питание, кислород и мог внутриутробно замереть. В такой ситуации нужно было принять непростое решение: или делать кесарево сечение женщине, или позволить ей продолжать вынашивать беременность. Мы дождались до 27 недель. А ребенок так и оставался в прежних размерах и весе», – говорит Бессонов.

В итоге родители решились на операцию. Родился малыш весом 450 граммов на сроке 27 недель. «Около месяца этот мальчик находился в отделении интенсивной терапии, на искусственной вентиляции легких. Шансы погибнуть у ребенка были велики. Но мы надеялись и верили в лучшее. И через некоторое время уже перевели малыша в отделение выхаживания», – вспоминает врач.

В Центре ребенок пробыл около 4 месяцев. Сейчас мальчику 2,5 года.

Бессонов отметил, что в «ДНР» детей с экстремально низкой массой тела рождается 6-8%. «В основном проблемы возникают, если ребенок рождается на сроке до 27 недель. В числе патологий – тяжелые расстройства центральной нервной системы, проблемы с легкими, зрением, слухом. Таких детей с экстремально низкой массой тела в ДНР рождается 6-8%. А их родителям обязательно нужна поддержка и помощь. В течение года такие малыши проходят УЗИ, различные обследования», – завершил врач.