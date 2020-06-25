Бил двумя ножами: На Донетчине психически больной мужчина убил человека

В Краматорске местный житель совершил жестокое убийство человека. Экспертиза показала, что он болен хроническим психическим заболеванием. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По ходатайству Краматорской местной прокуратуры судом принято решение о применении принудительных мер медицинского характера к местному жителю, который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины», – говорится в сообщении.

Суд установил, что 2 апреля 2020 года злоумышленник поссорился с мужчиной, который пришел в гости к его матери. Схватив два кухонных ножа, он нанес ими гостю 6 ударов в брюшную полость и 3 – в область шеи. От полученных тяжелых ранений потерпевший скончался на месте.

Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что в момент совершения преступления мужчина страдал хроническим психическим заболеванием, а значит не мог осознавать свои действия и руководить ими.

В данное время он принудительно госпитализирован в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.