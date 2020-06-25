Страсти в пельменной: Ревнивая жительница Краматорска облила соперницу кипятком

Краматорский городской суд вынес приговор женщине, которая из-за ревности избила и облила кипятком свою соперницу, передает «КраматорскPost».

Этот случай произошел в сентябре прошлого года в баре «Пельменная» в Старом городе.

Около 7 утра Анна (назовем ее так) вошла в бар и подбежала к Галине (ее имя тоже изменено). В то утро Галина пришла помочь сотрудницам бара, так как работать было некому. «Пельменная» является семейным бизнесом ее семьи, а вообще она долгое время жила в Польше, и в Краматорск приехала на время.

Анна начала скандалить и во время ссоры ударила свою неприятельницу рукой по лицу. Галина от удара упала спиной на пол, Анна попыталась прыгнуть ей на лицо, но та вовремя увернулась. Тогда гостья схватила чайник с кипятком, стоявший рядом на столе, и вылила горячую воду на лицо, шею, правую руку и грудь своей сопернице.

Галина вызвала полицию, которая отвезла ее в больницу. Пострадавшая в итоге получила ожоги кожи 1-2 степени, что судебный эксперт отнес к телесным повреждениям средней тяжести.

В суде Анна свою вину признала полностью и сказала, что раскаивается в содеянном. По словам осужденной, драка возникла из-за ревности – она считала, что ее парень флиртует с Галиной.

9 июня суд вынес Анне приговор – 2 года лишения свободы, но с испытательным сроком на 1 год. Если за этот год Анна не совершит никакого другого преступления, то останется на свободе.