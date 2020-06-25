На Луганщине ВНО по математике прошли почти 2700 человек

В Луганской области тестирование по математике, которым сегодня, 25 июня, стартовало внешнее независимое оценивание (ВНО), смогли пройти почти 2700 человек. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как отмечается, в области создали 14 пунктов проведения ВНО по математике, которые расположены в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Старобельске и Широком Станично-Луганского района.

Для создания безопасных условий все пункты проведения ВНО заранее были оснащены защитными и дезинфицирующими средствами в полном объеме.

«На ВНО по математике зарегистрировался 3191 участник, к тестированию присоединились 2670 человек. Это составляет 83,7% от общего количества зарегистрированных. К участию в тестировании не были допущены два участника в связи с отсутствием у них документов. При пропуске медицинские работники проводили термометрию, по результатам которой не было выявлено ни одного участника с признаками ОРВИ», – говорится в сообщении.

Все пункты проведения ВНО по математике получили контейнеры с тестовыми материалами, рассчитанными на 219 аудиторий. Для проведения ВНО были привлечены 577 педагогических работников.

«За ходом процедуры внешнего независимого оценивания наблюдали представители СМИ и общественные наблюдатели. Важно, что ВНО по математике прошло без нарушений процедуры», – заключили в Луганской ОГА.

Напомним, в Донецкой области из 9 236 зарегистрированных человек приняли участие в сегодняшнем тестировании по математике 7 116 человек (77%). Из них – 59, проживающих на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% из тех, кто хотел принять участие в ВНО).