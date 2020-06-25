Пижамы, маски, сумки: Переселенка в Северодонецке изготавливает домашний текстиль

Переселенка Олеся Власова в Северодонецке (Луганская обл.) производит домашний текстиль – шьет флисовые пижамы кигуруми. В рамках проекта по развитию малого бизнеса женщина планирует создать собственный цех, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Олеся Власова с семьей выехала из Донецка в 2014 году. Сначала жила в Одесской области, затем на Херсонщине и Николаевщине. Впоследствии приехала на Луганщину в Северодонецк. Вместе с мужем занимались волонтерской деятельностью.

«Заниматься шитьем я люблю с детства, все время это было хобби. Постоянно что-то шила себе и своим детям. У меня нет образования швеи. Когда мы жили в Одесской области, работала на местном предприятии. А в определенное время решила, что этим можно зарабатывать», – поделилась женщина.

В прошлом году Олеся Власова стала предпринимательницей. Получила за счет грантовой поддержки швейную машину и оверлок. Сейчас ожидает вышивальную машину от Международной организации по миграции. В 2019 году пошла учиться на курсы предпринимателей, которые в Северодонецке проводила общественная организация «Альянс».

«Ни разу не пожалела, что пошла учиться бизнесу. Я многого не знала, для меня все было новым: как правильно работать с финансами, с людьми, как им объяснить свою идею, рассказать клиентам о своих товарах, заинтересовать их. Тренер на курсах помог мне понять – стоит делать то, что мне нравится. Так я открыла собственное дело», – рассказала Олеся.

Она начала шить флисовые пижамы – кигуруми. Первые сшила для своих дочерей – Вероники и Маргариты.

«Я решила попробовать. Это было накануне новогодних праздников, такие пижамы могли стать замечательным подарком. Считаю, что на такие изделия есть спрос, ведь дети любят, чтобы пижама была мягкой и теплой. Сшила три пижамы и пошла на местный рынок продавать. Впоследствии стали подходить люди, просить другой цвет, какие-то детали», – вспоминает Олеся Власова.

В период карантина ее семья начала шить маски из спанбонда. Активное участие принимали все – и дочери, которые шили, и муж, который их развозил.

Всего они сшили около 5000 масок. Их у Олеси заказывали клиенты из разных уголков Украины, частично они продавались в магазинах региона. Большими партиями покупали супермаркеты, заказывали благотворительные организации, которые раздавали потом людям.

«Сейчас спрос на маски уменьшился, но у меня осталась ткань. С дочерьми мы решили шить сумки для подростков с надписями или яркими рисунками», – говорит Олеся.

Раскрашивают сумки дочери. Вероника и Маргарита – участницы школьного предприятия, перешивают старые вещи на заказ. Этим тоже зарабатывают деньги.

Сейчас Олеся Власова получает онлайн-консультации по развитию своего дела от проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

«С каждым предпринимателем мы разрабатываем стратегию развития. Олеся планирует создать цех по изготовлению различных текстильных изделий. Сейчас она учится – как сформировать команду, просчитать затраты, что нужно учесть при съеме помещения в аренду. Так Олеся сможет масштабировать свой бизнес и производить более широкую линейку домашнего текстиля – подушки, пледы, тапочки», – рассказала ментор предпринимательницы Елена Набокова.