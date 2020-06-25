Следы ДНК на скотче: В Краматорске суд озвучил подробности жестокого убийства жителя Авдеевки (Фото)

В Краматорском городском суде сегодня, 25 июня, продолжилось рассмотрение письменных и видео-доказательств в деле о похищении и убийстве с особой жестокостью мирного жителя Авдеевки Владимира Еремина, в котором обвиняется действующий сотрудник Службы безопасности Украины майор Вадим Федорчук. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», адвокат потерпевших Валентин Рыбин назвал сегодняшнее заседание одним из важнейших за 3 года судебных тяжб.

В течение заседания было рассмотрено 103 документа, которые, по мнению стороны обвинения, доказывают вину работника спецслужбы. В числе различных протоколов осмотров и других материалов, судом были изучены результаты экспертиз по исследованию следов крови, найденной на носилках, а также под носилками – на металлической раме в автомобиле, которым пользовался Федорчук, а также крови на берцах майора. Обнаруженные следы принадлежали замученному авдеевцу. Кроме того, были обнаружены следы ДНК убитого на скотче, которым ему заклеивали рот.

Были озвучены страшные подробности повреждений, которые получил Владимир Еремин в результате избиения, из-за чего, как предполагают эксперты, и скончался: разрывы внутренних органов, многочисленные кровоизлияния, переломанные ребра, синяки и ушибы по всему телу, на конечностях и голове.

Также участники судебного процесса просмотрели видеоматериалы, где свидетель Потапов вечером 11 марта 2017 года (в день обнаружения труп Еремина) лично выдает телефон убитого.

«Сегодня состоялось важнейшее заседание за последние 3 года. Сегодня были исследованы экспертизы, которые подтверждают присутствие Еремина в автомобиле "скорой помощи", которым пользовался Федорчук, и наличие крови убитого на ботинках майора», – заявил адвокат Рыбин.

Сам же обвиняемый сотрудник СБУ по-прежнему отрицает свою причастность к совершению жестокого преступления. И настаивает, что его даже не было в ночь похищения Еремина рядом.

В свою очередь, защитник обвиняемого Павел Агапов отметил, что он не отрицает наличие следов крови в машине и на берцах, однако ему неизвестно, как эта кровь там оказалась.

«Смывы биоматериалов в машине сделали без видеосъемки. По детализации телефонных вызовов мой подзащитный был совсем в другом месте. Федорчук не виновен, это его пытаются назначить таковым», – считает Агапов.

Детализацию звонков участники процесса договорились более подробно исследовать на следующем заседании.

Также во время изучения коллегией судей доказательств по делу было озвучено, что Вадим Федорчук психически здоров и ранее не был судим. До 2016 года он служил в Калиновке, где был расположен военный арсенал. В связи с этим майор получил позывной «Арсенал». О том, что это условное имя именно Вадима Федорчука сообщил один из свидетелей во время опознания.

Кроме того, адвокат Валентин Рыбин подал ходатайство о рассмотрении дела в разумные сроки. Судьи вместе с представителями обвинения и защиты определили график дальнейших слушаний.

Так, ближайшее заседание состоится 27 августа в 9:30, затем 28 августа с 9:30 и до обеда. В эти два дня запланировано окончить исследование письменных доказательств. С 7 сентября 9:30 в течение всего дня и 8 сентября – с 9:00 до обеда в суде планируют слушать свидетелей.

Далее заседание состоится 21 сентября – с 10:00 в течение всего рабочего дня, а 22 сентября – с 9:00 до 12:00.

Как сообщалось ранее, тело 43-летнего жителя Авдеевки Владимира Еремина было обнаружено 10 марта 2017 года в лесополосе за 12 км от Авдеевки. Жертву замучили до смерти.

В совершении преступления подозревается сотрудник СБУ майор Вадим Федорчук. Свидетели убийства – военнослужащие одного из подразделений – пояснили, что они с данным сотрудником СБУ употребляли спиртное, после этого «занялись» розыском лиц, которые сбывают наркотические средства. По информации следствия, Федорчук на улице остановил первого встречного. Им оказался Владимир Еремин. Подозреваемый обвинил мужчину в торговле наркотиками и силой посадил в свой автомобиль. Военнослужащие его сопровождали. Авдеевца жестоко избили, применяли пытки, что привело к смерти мужчины.

Федорчуку вменяется п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. При этом суд избрал меру пресечения подозреваемому – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Залог в размере 308,8 тыс. грн был внесен, и вскоре после задержания Федорчук был освобожден из-под стражи.

Свидетели-военнослужащие позже заявили, что якобы их показания «выбивались» недозволенными методами, с использованием насилия. Представители полиции и военной прокуратуры данный факт категорически отвергают.

13 января 2020 года в ходе очередного заседания в Краматорском городском суде коллегия судей взяла самоотвод, рассмотрение дела начали сначала.

На заседании в феврале 2020 года суд постановил отстранить Федорчука от службы в СБУ на 2 месяца. На заседании 15 июня суд разрешил майору вернуться к службе.