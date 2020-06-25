Случайно нажала «Да»: Система «Дій вдома» определила «буферную» зону как место самоизоляции женщины

На КПВВ «Новотроицкое» женщина более часа ждала, пока ей привезут новую sim-карту на мобильный телефон. Украинские пограничники не пропускали ее, так как она случайно активировала приложение «Дій вдома», находясь в «буферной» зоне. О ситуации, которая произошла 23 июня, рассказал монитор благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Денис Ярошенко.

По его словам, женщина направлялась в «ДНР». Она была одной из 12 человек, которые пытались попасть в «республику». Однако на «республиканском» КПП «Еленовка» ей не позволили проехать на неподконтрольную часть Донбасса.

Тогда женщина вернулась к украинским пограничникам, а остальные 11 человек остались у КПП «Еленовка».

Чтобы пройти на подконтрольную территорию, женщина должна была установить приложение «Дій вдома», для контроля соблюдения самоизоляции. Однако она случайно активировала приложение, пока ехала в автобусе от «республиканского» КПП в сторону КПВВ «Новотроицкое». Она нажала кнопку «Да», когда система запросила ее геолокацию для прохождения самоизоляции. Из-за этого ей отказали в пересечении линии разграничения.

«Мы звонили на горячую линию "Дій вдома". Там нам сказали, что если на одном из устройств активировано это приложение, и человек нажал "Да", подтверждая текущую геолокацию как место своего обитания, то у него высвечивается, что он пошел в обсервацию/самоизоляцию», – пояснил Ярошенко.

Поэтому женщине пришлось ждать у КПВВ около полутора часов, пока ей не помогли знакомые.

«С кем она связывалась, мы не знаем. Но ей привезли новую sim-карту, она заново установила приложение и проехала», – сообщает правозащитник.

Как сообщалось ранее, лица, которые прибывают через КПВВ из «Л-ДНР» на подконтрольную Украине территорию, должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Для этого они обязаны установить мобильное приложение «Дій вдома». Без наличия данного приложения пограничники имеют право не пропустить человека через КПВВ.

Например, через КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) не пропускают людей при отказе или невозможности установить «Дій вдома». При этом через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) таких людей пропускают, но отправляют на обсервацию. Жительница Мариуполя рассказала, как через «Дій вдома» ее контролировала полиция.

При этом 25 июня Кабинет министров разрешил прекращать обязательную самоизоляцию или обсервацию людям, которые прибыли на подконтрольную Украине территорию через КПВВ, – в случае, если проведенный ПЦР-тест на COVID-19 не подтвердил наличие заболевания.

Как установить приложение – см. здесь. Пользователи рассказали о нюансах его действия.