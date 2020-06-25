До суда дошло 30 дел: Как в Казахстане судят граждан, воевавших на Донбассе

Точное количество казахстанцев, воевавших на Донбассе, неизвестно. Согласно данным комитета правовой статистики при Генпрокуратуре Казахстана, было возбуждено около 120 уголовных дел, но до суда дошло 30 из них. Об этом сообщил российский корреспондент «Медиазона. Центральная Азия» Никита Данилин, передает «Радио Свобода».

Данилов – автор одного из немногих российских материалов о гражданах Казахстана, воевавших на востоке Украины. Сведений об этих людях мало, но в интернете есть видео с некоторыми казахстанцами на Донбассе.

Журналист отмечает, что из общения с этими людьми он узнал, что часть из них на родине откупались «от сроков, от уголовного преследования».

Но, по словам Данилина, большая часть казахстанцев, которые воевали в «Л-ДНР» все же не вернулись на родину. «Они остались или там, или в России сейчас, им удалось получить гражданство, сейчас у них с этим нет никаких проблем», – отметил он.

Судят таких казахстанцев на родине по ст. 172 «Участие в вооруженном конфликте на территории другого государства». Она появилась в Уголовном кодексе Казахстана в 2014 году, сразу после аннексии Россией Крыма.

«Сам факт того, что они поддержали сепаратизм на территории другого государства, при этом являясь гражданами Казахстана, это уже тревожный сигнал. То есть сегодня там, но завтра может быть здесь. И если вы активно поддерживаете русскую информационную идеологическую машину (которая утверждает, что то, что делает Россия в Украине – это правильно), то завтра с таким же успехом они могут поддержать и позицию России по Казахстану, если при определенных условиях между Казахстаном и Россией возникнет конфликт», – комментирует директор аналитической организации «Группа оценки рисков» (Казахстан) Досым Сатпаев.

По его словам, настораживает то, что в некоторых российских СМИ именно после 2014 года появились материалы об ущемлении прав русских в Казахстане. Есть и такие, которые говорят о том, что северные районы страны, где много этнических русских, якобы несправедливо отошли к Казахстану.

«Наша элита, в том числе и политическая элита, опасается российской угрозы, на самом деле. Но об этом не говорит никто, эта тема у нас табуирована абсолютно полностью, потому что, все же, Казахстан практически полностью политически находится в зоне влияния Кремля», – говорит казахский политолог Талгат Мамирайимов.

Директор казахской «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев к этому добавляет, что после аннексии Крыма Россией казахские власти все же сделали определенные шаги, чтобы уберечь себя от возможной агрессии соседа.

«Самое интересное, что когда в 2014 году была аннексия Крыма, вот ввели ст. 172 в Уголовный кодекс. Очень тихо сделали ее это без шума, гама. После 2014-го в Казахстане начали активно процесс перемещения, в частности, трудовых ресурсов с юга страны (это преимущественно казахоязычная часть Казахстана) на север. Это тоже было связано с тем, чтобы немножко сделать север, северо-запад страны не слишком моноэтническим, чтобы там тоже присутствовало казахское население в определенной степени», – поясняет Сатпаев.

Напомним, что один из последних приговоров в Казахстане касается Евгения Щербака (позывной «Казах»), воевавшего за «ДНР». Он выехал в Россию, откуда его депортировали на родину. Суд Казахстана приговорил Щербака к 4,5 годам лишения свободы за «умышленное неправомерное участие гражданина республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества».