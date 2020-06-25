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Кроме себя: Пушилин запретил покидать «ДНР» всем «госслужащим»

25.06.20 22:49

В «ДНР» запретили выезд из «республики» всем «госслужащим». В том числе и в Россию. Перечень указан в «указе» «главы ДНР», который Денис Пушилин подписал сегодня, 25 июня, передают «Донецкие новости».

Согласно новшествам, временно запрещается выезд за пределы «ДНР» ряду должностных лиц.

  • «председателю правительства ДНР», его заместителям;
  • «председателю народного совета ДНР», его заместителю;
  • «председателю верховного суда ДНР», его заместителям;
  • главе «центрального республиканского банка», его заму, служащим и прочим работникам банка;
  • руководителям «госорганов ДНР» и структурных подразделений, их замам, иным «государственным служащим»;
  • главам местных «администраций», их замам, руководителям подразделений, специалистам и иным работникам местных «администраций»;
  • руководителям «республиканских» корпораций и концернов, а также их работникам.

Примечательно, что в перечне нет «главы ДНР», т.е. сам Денис Пушилин может свободно выезжать в ту же Россию.

При этом, запрет не распространяется на:

  • выезд за пределы «ДНР» в служебных целях, для экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника;
  • выезд в Российскую Федерацию с 25 июня по 1 июля 2020 года для участия в голосовании по вопросу изменений в Конституцию РФ;
  • выезд в Россию для приобретения гражданства РФ.

Но при любом выезде необходимо пройти процедуру письменного согласования и получить, в том числе, подпись «главы ДНР».

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