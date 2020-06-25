Кроме себя: Пушилин запретил покидать «ДНР» всем «госслужащим»

В «ДНР» запретили выезд из «республики» всем «госслужащим». В том числе и в Россию. Перечень указан в «указе» «главы ДНР», который Денис Пушилин подписал сегодня, 25 июня, передают «Донецкие новости».

Согласно новшествам, временно запрещается выезд за пределы «ДНР» ряду должностных лиц.

«председателю правительства ДНР», его заместителям;

«председателю народного совета ДНР», его заместителю;

«председателю верховного суда ДНР», его заместителям;

главе «центрального республиканского банка», его заму, служащим и прочим работникам банка;

руководителям «госорганов ДНР» и структурных подразделений, их замам, иным «государственным служащим»;

главам местных «администраций», их замам, руководителям подразделений, специалистам и иным работникам местных «администраций»;

руководителям «республиканских» корпораций и концернов, а также их работникам.

Примечательно, что в перечне нет «главы ДНР», т.е. сам Денис Пушилин может свободно выезжать в ту же Россию.

При этом, запрет не распространяется на:

выезд за пределы «ДНР» в служебных целях, для экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника;

выезд в Российскую Федерацию с 25 июня по 1 июля 2020 года для участия в голосовании по вопросу изменений в Конституцию РФ;

выезд в Россию для приобретения гражданства РФ.

Но при любом выезде необходимо пройти процедуру письменного согласования и получить, в том числе, подпись «главы ДНР».