«Горите в аду, сволочи»: Итоги пересечения КПП «ДНР» в Еленовке за 25 июня (Фото)

За сегодня, 25 июня, в «ДНР» контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое», пересекли 792 человека в обоих направлениях, передают «Донецкие новости».

Как сообщают в «республике», по состоянию на 21:00 оформлено на выезд:

114 легковых авто и 2 автобуса,

566 человек (268 пешком и 298 в транспорте)

На въезд:

18 легковых авто, 1 мопед, 2 автобуса,

226 человек (по спискам и без списков)

В тематических группах в соцсетях напоминают, что в «ДНР» пускают людей только согласно утвержденным в «республике» спискам. Даже если человек имеет прописку на неподконтрольной Украине территории, но его нет в списках – через КПП «Еленовка» его не пропустят. Именно поэтому в «буферной» зоне между украинским КПВВ и «республиканским» КПП уже несколько дней живут 30 человек.

Всем пересекающим КПП «Еленовка» (на въезд и на выезд) продолжают снимать отпечатки пальцев и фотографировать. «По поводу незаконной откатки пальцев. Может кто-нибудь знает, на каком основании? Звонили полковнику, ответить не смог, посоветовал обратиться на КПП, но они ведь законы не пишут», – возмущается Юлия.

«Это проводится уже не один год на различных постах ДНР, включая тот, что на ЛНР. Проще сдать отпечатки, чем пытаться что-то доказать – иначе вообще никуда потом не поедешь. Они отвечают, что просто базу собирают», – поясняет Инна.

«А почему создают базу именно на КПП? Других мест нет в ДНР? Или те, кто возвращается по своей прописке домой в Украину, приехав к родителям в ДНР на пару недель, заранее преступники? Это не они ввели карантин. Они просто застряли из-за карантина в ДНР на 4 месяца. Или студенты преступники? То есть те, кто остались в республике заранее не преступники? По умолчанию? "Там по закону берут отпечатки". Назовите закон, который предусматривает пальцы при выезде из Еленовки в Новотроицкое», – не может сдержать эмоций Светлана.

Льготная очередь на пересечение КПП существует, но «на усмотрение вояк».

«Инвалиды, "яжематери", старики могут пройти по льготой очереди по ситуации – на усмотрение вояк и очереди. Пропорция зависит от сопротивления основной очереди. Чем больше наглеет "льгота", тем активнее сопротивление очереди. И, поверьте, оно результативно. Если надо чтобы те, кто действительно нуждается, прошел по льготе – прикрутите борзометр. Мамаши, которые едут на море, дамы с собачками, участники "Куликовской битвы" раздражают. Особенно на вторые сутки стояния в основной очереди», – отмечает Василий, ждущий очередь на выезд из «ДНР».

Очевидцы сообщают, что на КПП «Еленовка» «очень плохой интернет, с огромным трудом Е работает, 4G не запускается». «Киевстар вообще не работает. Там даже МТС не ловит», – подтверждает Наталья.

«Просьба к проживающим в Еленовке вдоль дороги к блокпосту! Мобильный интернет на территории Еленовки работает отвратительно. Сделайте, пожалуйста, несколько открытых Wi-Fi сетей», – обращается к местным жителям Александр.

«Они настолько корыстные, жители Еленовки, что вряд ли откроют сети Wi-fi. Если они воду из-под крана продают, то о чем можно говорить вообще», – реагирует в ответ Наталья.

Очередь на КПП «Еленовка»

Периодически в тематических группах отписываются отдельные «депутаты ДНР». Они сообщают, что отпечатки снимаются «законно», что люди сами виноваты в ситуации на КПП «Еленовка», мол, «никто вас не заставлял ехать сюда». Такие ремарки тут же вызывают волну возмущений особенно у людей, которые уже несколько суток находятся в Еленовке и не могут выехать из «ДНР».

«Из ДНР сделали концлагерь, люди ненавидят и проклинают всех, кто у руля ДНР. Задушили уже своей тупой заботой: сначала комендантский час, теперь вирус, изоляция в карцере, невозможность выехать и въехать в Донецк, издевательство на КПП над людьми... список долгий. Отделиться от Украины ума хватило, а достойный уровень жизни сделать не хватило ума. Обеспечьте людям достойную жизнь в ДНР, чтобы бабушки не рвались в Украину за дополнительными средствами к существованию. Не к жизни, а именно существованию. Вы давно на рынке были? Цену на овощи, масло, гречку видели? Вода уже 6-й день не идет... Вот чем заняться нужно, а не сидеть в интернете сутками и ржать над людьми. Люди для вас игрушки. Сволочи», – пишет «Бусинка».

«Да уж. Представители власти во всей красе. Откровенно ржут и радуются, что им-то хорошо живется в "молодой республике". А остальные пусть мучаются. Это ж очень весело наблюдать за нами, еще где такое увидишь-то... Измученные люди на солнцепеке под крики власти "все для людей" и люди с автоматами за спиной», – отмечает Наталья.

«Горите в аду, сволочи», – резюмирует Валентина.

Со временем администраторы групп блокируют сообщения «депутатов» во избежании дальнейшей негативной волны в адрес «республики».

На КПП «Еленовка»

Те, кто смогли пересечь КПП «Еленовка», делятся впечатлениями от украинского КПВВ «Новотроицкое»: «На КПВВ "Новотроицкое» пропускают пеших, все тихо и спокойно. Всем рассказали о том, что кого нет в списках в "ДНР", и что те по возвращению должны быть на самоизоляции и обратно на Украину без приложения "Дій вдома" не пускают».

На КПВВ «Новотроицкое»

При прибытии в «ДНР» на КПП «Еленовка» транспорт дезинфицируют «МЧСники», врачи замеряют температуру: