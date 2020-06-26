COVID-19: На Донетчине зафиксирован девятый летальный случай (Карта)

На Донетчине зафиксирован еще один летальный случай – умерла женщина, у которой был подтвержден COVID-19. Об этом сегодня, 26 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Девятая смерть человека с положительным результатом на COVID-19 в Донецкой области: в Славянске умерла 74-летняя женщина. Кроме того, в течение этих суток коронавирус обнаружен еще у 12 человек: 7 – в Славянске (все – женщины: 39, 44, 45, 57, 57, 58, 64 лет), по 2 – в Мариуполе (80-летние мужчина и женщина) и Краматорске (53-летний мужчина и 60-летняя женщина), 1 – в Константиновке (13-летняя девочка)», – написал Кириленко.

«Двум мариупольским пациентам предварительно был выставлен диагноз "пневмония". Остальные случаи – это круг контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее», – уточнил он.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 412 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 184 пациента;

находятся на лечении – 219 человек;

летальных случаев – 9.



