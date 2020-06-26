Занос вируса от сотрудников: В Славянске психоневрологический интернат – на изоляции

В Славянске (Донецкая обл.) зафиксирована вспышка COVID-19 в местном психоневрологическом интернате – лечебное учреждение находится на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Как сообщил заместитель начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, в последнее время в Славянске фиксируется большее количество заболеваний COVID-19. Сначала это были работники одного из предприятий Славянска, теперь – работники интернатного учреждения. По его словам, на 25 июня в медучреждении заболели 32 сотрудника и 1 жительница. «Практически у всех заболевание протекает бессимптомно, жалоб нет, находятся на амбулаторном лечении, за исключением 3-х человек, которые находятся в больнице г. Константиновка», – рассказал Александр Педенко.

Поскольку заведение было на карантине еще с марта, занос вируса возможен только со стороны сотрудников, так как жители его не покидали.

Интернат находится на самоизоляции, все жители интерната находятся там. 29 сотрудников добровольно дали согласие находиться круглосуточно в интернатном заведении. Интернат полностью обеспечен продуктами питания, быт налажен. Три раза в день осуществляется температурный контроль.

Весь контактный круг находится на самоизоляции, у них отбираются пробы. Также методами ИФА и ПЦР обследуются и жители данного заведения.

Напомним, в течение суток 24 июня у 22-х медработников психоневрологического интерната в Славянске выявили COVID-19. Среди заболевших – 65-летний мужчина и 21 женщина в возрасте от 35 до 70 лет. Все они – из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее. 25 июня сообщалось, что в психоневрологическом интернате – уже более 30 инфицированных.