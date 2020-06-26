Из-за травмы работает локтем: В Краматорске участницы конкурса красоты шьют под заказ (Видео)

В Краматорске Джульетта Плошинская шьет первый в своей жизни фиксатор для рук для людей, которые имеют инвалидность. Для изготовления такого изделия использует джинсовую ткань.

«Советовались с парнем, у которого травма шейного отдела, и он сказал, что джинсовая ткань – будет хорошо. Она плотная», – рассказывает мастерица.

Джульетта – родом из Хмельницкой области. Из-за бытовой травмы она уже 7 лет прикована к коляске. В прошлом году молодая женщина принимала участие в конкурсе «Красота без ограничений», где получила титул «Мисс романтичность». После этого проходила реабилитацию в Краматорске – и решила остаться в этом городе.

Швея рассказывает: поняла, что в городе доступно и удобно. Здесь же она познакомилась с победительницей того же конкурса предыдущих лет Юлией Михно. Вместе женщины решили начать небольшое дело: взялись за иголки и нитки.

Юлия приехала на Донетчину из Черкасской области. Она медик и работает по специальности. В свободное от работы время учиться швейному делу. Сейчас шьет чехлы для зонтиков. Из-за травмы работает (нажимает педаль машинки) – локтем.

Джульетте и Юлии помогли начать проект специалисты Центра комплексной реабилитации инвалидов «Донбасс». Получив грант от ПРООН, участницы открыли мастерскую под названием «Надежда».

«Центр предоставил помещение, мы используем свое оборудование. В свою очередь, обещаем слушателям центра (когда они появятся после карантина) делать мелкий ремонт одежды, выполнять какие-то небольшие заказы бесплатно. А центр "Донбасс" организует для своих слушателей на базе нашей мастерской курсы кройки и шитья – и в том числе наши девочки будут на этих курсах», – рассказала заведующая отделением профессиональной реабилитации Елена Савченко.

Во время карантина женщины изготавливали многоразовые маски и бахилы и раздавали их нуждающимся. В дальнейшем планируют развивать уже собственный швейный бизнес и изготовлять различные вещи на заказ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Донеччина TV»