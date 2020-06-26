В прифронтовой Авдеевке обстрелом поврежден дом, – ОБСЕ

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) в результате обстрела поврежден дом. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 25 июня.

Сообщается, что в юго-восточной части Авдеевки наблюдатели Миссии видели свежую воронку во дворе примерно в 5 м к югу от одноэтажного жилого дома на ул. Тургенева.

Команда Миссии зафиксировала свежие осколочные повреждения на южной стене дома и на восточной стороне курятника, расположенного примерно в 1 м к западу от воронки. Приблизительно в 1 м к востоку от воронки наблюдатели видели недавно разрушенную западную кирпичную стену складского помещения и свежие осколочные повреждения на его западной стальной двери, сорванной с петель.

«По оценке, повреждения возникли в результате взрыва минометной мины (предположительно калибром 120 мм), выпущенной с северо-северо-западного направления. 50-летний владелец дома сказал наблюдателям, что вечером 18 июня они с женой слышали взрыв возле своего дома», – говорится в отчете.

Примерно в 350 м к северо-западу от вышеуказанного дома члены патруля СММ ОБСЕ видели 2 свежие воронки (на расстоянии 10 м одна от другой) примерно в 120 м к юго-юго-востоку от жилого дома на ул. Некрасова. Наблюдатели видели посеченное осколками дерево поблизости, а также зафиксировали осколочные повреждения забора примерно в 25 м к северу от воронок. По оценке, повреждения возникли в результате взрыва минометной мины или артиллерийского боеприпаса (предположительно калибром 120 мм или 122 мм), выпущенных с северо-восточного направления.