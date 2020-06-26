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Глава и сотрудник ОГА попались на взятке, – НАБУ

26.06.20 08:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Глава областной государственной администрации и чиновник ОГА попались на взятке. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны были передаваться "траншами"», – говорится в сообщении НАБУ.

Первый «транш» в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго «транша» – в 250 тыс. грн – уличены с поличным.

«Председателя ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления», – проинформировали в НАБУ.

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