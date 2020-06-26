Между койками – меньше метра: Как будут проходить обсервацию приехавшие в Донецк (Фото)

Люди, которые пересекают линию разграничения, прибывая на неподконтрольную украинским властям часть Донецкой области, должны будут провести 14 дней в обсервации – в больницах, в палатах, где между койками – меньше метра расстояние. Покидать отделение они не смогут все две недели.

Как сообщается в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, с КПП прибывающие люди «должны централизованно доставляться транспортом в то медучреждение, которое будет выделено как база, как профилакторий для прохождения карантинных мероприятий».

Те, кто находится на карантине, смогут выходить из палат, но покидать отделение больницы строго запрещено. Расходы на содержание людей обещают покрыть из «бюджета», продуктами питания и медикаментами, уверяют в «республике», поликлиника в Донецке оснащена в достаточном количестве.

Медики рассказывают, что подготовлены палаты на 3-5 человек. Стены палат окрашены краской, между койками – расстояние меньше метра. Помимо 5 коек и тумбочек, в палате есть также стол и два стула. В углу – раковина, есть горячая и холодная вода. В некоторых палатах есть выход на балкон.

Несколько раз в день людям будут измерять температуру. Также за здоровьем находящихся в обсервации будет наблюдать врач. «Если у кого-то появятся признаки коронавируса, в отделение сразу приедут инфекционисты для обследования заболевших», – сообщают в «ДНР».

«При подозрении на коронавирусную инфекцию вызывается специализированная бригада скорой помощи и человек переводится в специализированное учреждение для изоляции как с подозрением на коронавирус. Там же, в специализированных больницах, будут применяться тесты на COVID-19. Если по истечении 14 дней у людей не появится проблем со здоровьем, они смогут беспрепятственно отправиться по домам», – добавляют в «республике».

Как уверяет «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, всем, кто въезжает в «республику» и работает, будут выданы больничные листы – на время прохождения карантина, на 14 дней.

Напомним, для прибывших с подконтрольной Украине территории двухнедельная обсервация в больнице Донецка будет бесплатной. Ранее в «ДНР» отмечали, что для обсервации в «республике» выделена всего лишь одна больница в Донецке. Это сделано для ограничения числа въезжающих в «ДНР» с подконтрольной Украине территорий.

При этом для обсервации на подконтрольной Украине территории предлагаются несколько вариантов проживания вплоть до VIP-размещения. Базовое в больницах – бесплатно, улучшенные условия в отелях и санаториях – за дополнительную оплату.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube