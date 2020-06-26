Больше тысячи человек за сутки: В Украине растет заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 1109 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 1109 человек. Из них 135 детей, а также 74 медработника. Были госпитализированы 205 человек. Зафиксированы 19 летальных случаев. При этом выздоровел 541 пациент. В целом за все время пандемии заболели 41117 человек. Из них 3071 ребенок и 6420 медработников. При этом в целом выздоровели 18299 человек. Летальных случаев 1086», – сказал министр.

Максим Степанов отметил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (209), Ровенской (116) областях и г. Киеве (113).

По данным Минздрава, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 412 случаев COVID-19, в Луганской – 76.