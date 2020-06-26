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На Луганщине выявили еще одного заболевшего коронавирусом

26.06.20 09:59
Результат экспресс-теста
Результат экспресс-теста

На Луганщине подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Заболевший – из города Попасная. Круг контактных лиц определяется.

В целом за все время исследований на Луганщине заболевание лабораторно подтверждено у 76 человек, из них:

  • выздоровели – 54;
  • лечатся – 22 (5 – на стационаре, 17 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 3,03%.

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