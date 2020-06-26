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Нет никакой гарантии, что появится эффективная вакцина от COVID-19, – ВОЗ

26.06.20 09:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Нет никакой гарантии, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, пишет «Сегодня» со ссылкой на ВВС.

По его словам, даже если вакцина будет разработана, она, вероятно, будет недоступна в течение как минимум года.

«Было бы очень сложно с уверенностью сказать, что у нас будет вакцина», – сказал Тедрос.

«У нас никогда не было вакцины от коронавируса. Так что, когда она будет обнаружена, это будет надежда, что она будет первой», – заметил он.

Вакцины помогают иммунной системе организма распознавать и бороться с такими возбудителями как вирусы. Они считаются одним из наиболее эффективных способов предотвращения распространения таких заболеваний, как COVID-19, поскольку они помогают сообществам создавать иммунитет.

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