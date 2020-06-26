За парадами военного типа в Донецке и Луганске наблюдали не менее 8 тыс. зрителей, – ОБСЕ

В неподконтрольных украинским властям Донецке и Луганске СММ ОБСЕ наблюдала за проведением парадов военного типа, в которых было задействовано вооружение, размещенное в нарушение линий отвода. Об этом говорится в ежедневном отчете Миссии, опубликованном 25 июня.

«По наблюдениям Миссии, в неподконтрольных правительству Донецке и Луганске прошли парады военного типа. В Донецке наблюдатели осуществляли мониторинг проведения парада с участием свыше 1 тыс. членов вооруженных формирований, вооружения, размещенного в нарушение линий отвода, и транспортных средств военного типа, за которым наблюдали не менее 5 тыс. зрителей – женщин и мужчин разного возраста», – сообщают в ОБСЕ.

«В Луганске команда Миссии осуществляла мониторинг проведения парада с участием более 1 тыс. членов вооруженных формирований, вооружения, размещенного в нарушение линий отвода, и транспортных средств военного типа, за которым наблюдали не менее 3 тыс. зрителей – женщин и мужчин разного возраста)», – добавляют в Миссии.

Ранее сообщалось, что в Донецке провели парад, а вечером был «худший за всю историю» салют. Также парадное шествие прошло и в Луганске, за ним последовали стрельба из гаубиц и запуск фейерверков.