Сводка из зоны ООС за 25 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Вследствие обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

недалеко от хутора Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел огонь:

в пригороде Марьинки и на подступах к Новомихайловке – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

у Широкино – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Крымского.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки четырежды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 57 единиц. Применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись район терминала аэропорта, окрестности поселка Александровка и села Спартак; на горловском направлении – район поселка Доломитное».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.