25 новых случаев и две смерти: В «ДНР» сообщили статистику по коронавирусу

В «ДНР» за сутки выявлены 25 новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 25 июня, выявлены 25 случаев заболевания COVID-19. Один случай новой коронавирусной инфекции выявлен у приезжей из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, среди них 4 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – женщины в возрасте 69 и 82 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 26 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1094: