Разминирование Луганщины: Пиротехники ГСЧС изъяли десятки взрывоопасных предметов

За минувшие сутки на Луганщине пиротехники ГСЧС изъяли несколько десятков взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 25 июня, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было обследовано 2,51 га территории области в Кременском и Попаснянском районах, где обнаружены и изъяты 33 артиллерийских снаряда, 24 минометных мины, 1 граната и 1 единица инженерных боеприпасов», – говорится в сообщении.

Также, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев / Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, обследовано 0,0886 га в Попаснянском районе, где выявлены и переданы под охрану Национальной гвардии 1 граната 2 артиллерийских снаряда и 1 минометная мина.