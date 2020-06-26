За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 3 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-центр Командования Медицинских сил ВСУ.

«Из них в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" на лечении находится 1 военнослужащий. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 2 человека (Киевская и Винницкая области – по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – говорится в сообщении.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 153 человека. За время пандемии выздоровели 294 человека, летальных случаев – 5. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 591 человек. У 178 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.