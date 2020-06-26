Людей очень много: Как отдыхают в «ДНР» (Фото)

Жительница неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) побывала на пляже «Батман» и показала количество отдыхающих.

Водоем небольшой, на одном его берегу – большой платный пляж с оборудованными навесами. Вход – 50 руб. (21 грн по местному курсу на 26.06.2020). с человека. На другой стороне – беседки для отдыха, с возможностью пожарить шашлык. От беседок есть ступеньки – спуск в воду, но берега заросли камышом. Аренда беседки для компании не больше 6 человек обходится в 500 руб. (208 грн). Есть катамараны – и достаточно много желающих плавают на них.

Рядом с платным пляжем – развлечения для детей, различные батуты, горки, качели. С небольшого пирса в воду прыгают дети. В магазинчике поблизости продают попкорн, сладкую вату, квас, пиво, игрушки, мороженое. На заборе, ограждающем благоустроенный пляж, вывешено объявление: «Купание запрещено».

Есть за забором и кусочек бесплатного пляжа.

Людей на платном и бесплатном пляжах и в воде – очень много.

Отметим, что сюда приезжают для отдыха не только макеевчане, но и других городов.