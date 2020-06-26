В Покровске подозревают COVID-19 у сотрудницы больницы

В Покровской клинической больнице интенсивного лечения (г. Покровск, Донецкая обл.) усилены карантинные мероприятия из-за подозрений на COVID-19 у одной из сотрудниц педиатрического отделения. Об этом сообщает телеканал «Капри».

«Подтвержден положительный экспресс-тест. Пока это подозрение. Окончательный диагноз устанавливает, все-таки, ПЦР-диагностика. Женщина сейчас находится в инфекционной больнице г. Мирнограда, где будет проведено ПЦР-исследование. Пока результат не придет, нельзя достоверно сказать, что это 100% инфекционный случай. Поэтому мы ожидаем окончательно результаты анализа и только тогда уже будем правомочны говорить о данном диагнозе», – прокомментировала ситуацию и.о. генерального директора больницы Валентина Пилипец.