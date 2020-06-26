RU
Все новости

В Покровске подозревают COVID-19 у сотрудницы больницы

26.06.20 11:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Покровской клинической больнице интенсивного лечения (г. Покровск, Донецкая обл.) усилены карантинные мероприятия из-за подозрений на COVID-19 у одной из сотрудниц педиатрического отделения. Об этом сообщает телеканал «Капри».

«Подтвержден положительный экспресс-тест. Пока это подозрение. Окончательный диагноз устанавливает, все-таки, ПЦР-диагностика. Женщина сейчас находится в инфекционной больнице г. Мирнограда, где будет проведено ПЦР-исследование. Пока результат не придет, нельзя достоверно сказать, что это 100% инфекционный случай. Поэтому мы ожидаем окончательно результаты анализа и только тогда уже будем правомочны говорить о данном диагнозе», – прокомментировала ситуацию и.о. генерального директора больницы Валентина Пилипец.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк