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Две ночи переночевать и не проехать: Семья не может прорваться через КПП «ДНР» в Еленовке (Фото)

26.06.20 11:56
Скриншот видео из соцсетей
Скриншот видео из соцсетей

Жительница неподконтрольной украинским властям части Донетчины со своей семьей третий день пытается попасть на подконтрольную украинским властям территорию. Но проехать через блокпост «ДНР» в Еленовке ей пока не удалось.

В соцсети женщина рассказала об условиях, в которых семье приходится временно проживать, ожидая в очереди – это частный дом в Еленовке, который сбоку подперт металлической балкой, так как разваливается. Внутри – сильный затхлый запах, удобства – на улице. «Туалет, конечно, вообще – огонь. Туда даже не стоит заходить. Потерпите лучше до прибытия», – говорит женщина.

«Третий день – две ночи и три дня – пытаемся прорваться в Одессу… Просто людей тьма… Две ночи переночевать и не проехать. И не факт, что мы сегодня еще проедем», – говорит женщина.

Также она показала, как сегодня выглядит очередь перед КПП в Еленовке.

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