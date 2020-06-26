Две ночи переночевать и не проехать: Семья не может прорваться через КПП «ДНР» в Еленовке (Фото)

Жительница неподконтрольной украинским властям части Донетчины со своей семьей третий день пытается попасть на подконтрольную украинским властям территорию. Но проехать через блокпост «ДНР» в Еленовке ей пока не удалось.

В соцсети женщина рассказала об условиях, в которых семье приходится временно проживать, ожидая в очереди – это частный дом в Еленовке, который сбоку подперт металлической балкой, так как разваливается. Внутри – сильный затхлый запах, удобства – на улице. «Туалет, конечно, вообще – огонь. Туда даже не стоит заходить. Потерпите лучше до прибытия», – говорит женщина.

«Третий день – две ночи и три дня – пытаемся прорваться в Одессу… Просто людей тьма… Две ночи переночевать и не проехать. И не факт, что мы сегодня еще проедем», – говорит женщина.

Также она показала, как сегодня выглядит очередь перед КПП в Еленовке.