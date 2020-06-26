«Пролиска» возобновила работу электрокаров на КПВВ «Станица Луганская»

Гуманитарная миссия «Пролиска» с четверга, 25 июня, возобновила работу электрокаров на КПВВ «Станица Луганская». Об этом говорится на странице Миссии в Facebook.

«В связи с открытием КПВВ "Станица Луганская" Гуманитарная миссия "Пролиска", работающая при поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні, 25 июня возобновила работу двух электрокаров, которые подвозят лиц из числа уязвимых категорий на участке в "нейтральной" зоне длиной 820 м», – говорится в сообщении.

25 июня услугами электрокаров воспользовались 414 человек. Всего через КПВВ в обе стороны были пропущены 864 человек: 427 в сторону неподконтрольной территории и 437 в сторону подконтрольной территории.

«Спустя три месяца вынужденной остановки из-за карантина электрокары гуманитарной миссии "Пролиска" снова вышли на дистанцию от моста над рекой Северский Донец до КПВВ "Станица Луганская". После звонка луганчанки с инвалидностью, которая сообщила мне, что вынуждена была отдать 500 грн "тачечнику", так как физически не может по жаре дойти километр в демилитаризованной зоне – от моста до КПВВ, мною было принято решение о возобновлении движения электрокаров. Вчера мы получили соответствующие согласования на возобновление работы электрокаров от областной государственной администрации, Госпогранслужбы и Штаба Операции Объединенных Сил и сегодня (25 июня, – ред.) в 9 утра электрокары вернулись на дистанцию с соблюдением всех мер карантина», – сообщил глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

В «Пролиске» напомнили, что социальные перевозки на электрокарах осуществляются командой «Пролиска – Станица Луганская» бесплатно и рассчитаны на людей следующих категорий:

лица с инвалидностью 1 группы (при наличии документов, подтверждающих инвалидность или при явных признаках инвалидности);

немобильные (с 1-м сопровождающим лицом), маломобильные лица, лица старше 75 лет;

женщины с явными признаками беременности;

малолетние дети до 3-х лет в сопровождении 1-го взрослого (родственника или опекуна).

«Отмечаем, что в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на электрокаре одновременно могут проехать не более 3-х человек, которые сидят в шахматном порядке. Для исключения тесного контакта водитель полностью изолирован от пассажиров. Поручни и сиденья регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Кроме того, в связи с карантинными мерами водитель и пассажиры обязаны носить защитные маски или респираторы», – добавили в Миссии.