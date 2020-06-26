КПВВ «Новотроицкое»: Людей, которые не смогли установить «Дій вдома», отправят на обсервацию

Более 40 человек, которые из-за невозможности установить мобильное приложение «Дій вдома» для прохождения самоизоляции вынужденно находятся в районе КПВВ «Новотроицкое», отправятся на обсервацию на 14 суток в одно из определенных для этого мест. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Отмечается, что ДонОГА предоставляет транспорт. Питание будет обеспечено при поддержке международных организаций.

В пресс-службе также напомнили, что граждане, которые следуют с неподконтрольной территории Украины, проходят бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Эта категория лиц (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) пропускается на подконтрольную украинской власти территорию только при условии согласия на прохождение самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома» или обсервации.

Ранее сообщалось, что пожилых людей и беременную женщину, которые не могли пройти контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» из-за отсутствия смартфонов с приложением «Дій вдома», пропустят на подконтрольную территорию.

Как сообщалось ранее, лица, которые прибывают через КПВВ из «Л-ДНР» на подконтрольную Украине территорию, должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Для этого они обязаны установить мобильное приложение «Дій вдома». Без наличия данного приложения пограничники имеют право не пропустить человека через КПВВ.

Например, через КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) не пропускали людей при отказе или невозможности установить «Дій вдома». При этом через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) таких людей пропускали, но отправляли на обсервацию. Жительница Мариуполя рассказала, как через «Дій вдома» ее контролировала полиция.

При этом 25 июня Кабинет министров разрешил прекращать обязательную самоизоляцию или обсервацию людям, которые прибыли на подконтрольную Украине территорию через КПВВ, – в случае, если проведенный ПЦР-тест на COVID-19 не подтвердил наличие заболевания.

Как установить приложение – см. здесь. Пользователи рассказали о нюансах его действия.