Энергетики обеспечили надежным электроснабжением насосную III подъема канала Северский Донец-Донбасс

ДТЭК Донецкие электросети восстановил работу двух высоковольтных линий 110 кВ в Торецком районе, обеспечивающих энергоснабжением насосную третьего подъема КП «Компания «Вода Донбасса». Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба компании.

Также энергетики отремонтировали линию «Ильич – Павлопольское», обеспечивающую электроснабжением ряд предприятий и населенных пунктов прифронтовой зоны Приазовья.

Ремонт высоковольтной линии 110 кВ энергетики начали сразу после согласования с СЦКК (Совместный центр контроля и координации по вопросам прекращения огня, – ред.). Специалисты Краматорских высоковольтных электросетей восстановили работу высоковольтных линий «Северная-Майорская» и «Артем-Майорская» в районе поселков Шумы и Железное. По ним осуществляется электроснабжение насосной третьего подъема КП «Компания «Вода Донбасса». Ремонтные бригады отремонтировали обрывы проводов на 8 участках общей протяженностью 12 км.

«Кроме линий, обеспечивающих питание третьей насосной, наши специалисты восстановили работу линии 6 кВ, питающую поселок Шумы в Торецком районе. И отремонтировали поврежденные участки линии 110 кВ "Ильич – Павлопольское". Она обеспечивает электроэнергией прифронтовые поселки Павлополь, Талаковка, Сартана, Черненко города Мариуполя», – отметил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

В пресс-службе напомнили, что линии, питающие насосную третьего подъема, были повреждены в результате активных боевых действий 19 июня. Из-за нарушения энергоснабжения насосной третьего подъема канала Северский Донец-Донбасс подача воды на область была снижена, местами – на 50%. А южная часть Донецкого региона в любой момент могла остаться без водоснабжения.