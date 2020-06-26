В «ДНР» сообщили, сколько нужно заплатить за российский загранпаспорт

Жители неподконтрольной украинским властям части Донетчины могут за 2 тыс. руб. (833 грн по местному курсу на 26.06.2020) оформить загранпаспорт РФ – только одновременно с оформлением российского паспорта.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, загранпаспорт оформляется единоразово в момент подачи документов на российский паспорт. «В момент подачи заявления на паспорт РФ оформляется отдельное заявление на получение загранпаспорта РФ. Дополнительные копии документов и фотографии для загранпаспорта не нужны. При подаче на гражданство будут выданы дополнительные квитанции на оплату госпошлины за выдачу загранпаспорта – утверждают в «республике».

Также названа стоимость российского загранпаспорта:

для взрослого – 2 тыс. руб. (833 грн);

для детей 14-18 лет – 2 тыс. руб. (833 грн);

для детей до 14 лет – 1 тыс. руб. (417 грн).

Ранее сообщалось, что в «ДНР» для получения «республиканского» паспорта сначала необходимо получить талон на дату подачи документов. Талоны выдают через систему электронной очереди. Но длительность этой очереди – год.

Напомним, что с мая 2019 года Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. Основным условием получения российского гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

Для решения проблемы в «ДНР» в июле 2019 года запустили электронную очередь для получения талона на подачу документов как «паспорта ДНР», так и российского. В «ЛНР» такая же система заработала в октябре 2019 года.