Украина в ТКГ представила план проведения местных выборов на неподконтрольном Донбассе

В рамках очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона представила план проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как отмечается, заседание ТКГ прошло 25 июня в формате видеоконференции. В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская делегация предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок. Согласно действующим законам, это 25 октября 2020 года.

«В очередной раз была отмечена возможность проведения выборов в ОРДЛО Украины исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта», – говорится в сообщении.

Советники украинской делегации в ТКГ – представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в политической группе приняли активное участие в этих консультациях.

Напомним, что 9 июня к работе ТКГ впервые в составе украинской делегации были привлечены переселенцы в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донецкую область представляли – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк, Луганскую – юрист, председатель общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинским правительством, осенью 2020 года невозможно. Он отметил, что еще нет точного понимания, в каком виде вообще в Украине осенью состоятся местные выборы.