Торецк скоро будет с водой: Завершены работы на важном водоводе

Сегодня, 26 июня, завершились ремонтные работы на водоводе «Горловка – Торецк», который был аварийно остановлен в четверг, 25 июня, после того как в нем была обнаружена трещина длиной 4 метра. Об этом сообщает пресс-служба Коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

Отмечается, что после заполнения трубопровода восстановится водоснабжение прифронтового Торецка.

«Сегодня (26 июня, – ред.) закончены ремонтные работы на водоводе "Горловка – Торецк". После заполнения трубопровода водоснабжение Торецка будет восстановлено», – говорится в сообщении.

Ранее в компании сообщили, что в четверг утром был аварийно остановлен водовод «Горловка – Торецк» диаметром 900 мм, по которому вода подается от Горловской фильтровальной станции №2 до г. Торецка. В районе балки Железная на водоводе обнаружили трещину длиной 4 метра.