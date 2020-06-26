На Донетчине угрожали журналисту: Полиция открыла уголовное производство

В Селидово (Донецкая обл.) произошел конфликт, в ходе которого владелец салона ритуальных услуг угрожал журналисту. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Конфликт случился у одного из салонов ритуальных услуг в г. Селидово, который накануне пострадал от пожара. Внештатный корреспондент областной газеты осуществлял фотосъемку на месте происшествия. Владелец заведения требовал прекратить съемку и угрожал журналисту физической расправой», – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от исправительных работ до 3 лет лишения свободы.