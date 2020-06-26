Новые КПВВ, освобождение пленных, радиоактивные отходы: Что обсуждали в ТКГ по Донбассу

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось 25 июня в формате видеоконференции, стороны обсудили широкий круг вопросов. Следующая встреча назначена на 8 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В составе украинской делегации принимали участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины.

«В рамках рабочей группы по вопросам безопасности обсуждался ряд предложений, внесенных украинской стороной. Они, среди прочего, касались противоминной деятельности и обеспечения безопасности для мирного населения, новых точек разведения сил и средств, обеспечения устойчивого прекращения огня. Модератор группы посол Яшар Халит Чевик отметил конструктивный характер диалога», – говорится в сообщении.

Украинская делегация акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории. Только в период с 1 до 23 июня 2020 года зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии разграничения на неподконтрольную правительству Украины территорию.

В рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на освобождении по принципу «всех на всех».

«Делегация Украины вновь подчеркнула готовность открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) в Луганской области по гуманитарным соображениям, а также в очередной раз подтвердила готовность предоставить гарантии безопасности на период построения инфраструктуры КПВВ со стороны временно оккупированных территорий при условии реального проведения работ», – отметили в Офисе президента.

Кроме того, украинская сторона инициировала обсуждение подходов к решению экологических проблем на неподконтрольной правительству Украины территории. В частности, подняла вопрос безопасного хранения радиоактивных материалов, находящихся в ОРДЛО Украины, и возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации. Также делегация подняла вопрос обеспечения водоснабжения в зоне конфликта.

В «ДНР» по итогам видеоконференции ТКГ заявили, что «украинская сторона до сих пор не предоставила данные, необходимые для проведения нового обмена удерживаемыми лицами».

«Украинская сторона до сих пор не подтвердила местонахождение ни одного человека для формирования нового списка на обмен, несмотря на то, что еще более двух месяцев назад мы подтвердили местонахождение шести человек, удерживаемых на территории ДНР», – цитируют «министра иностранных дел ДНР» Наталью Никонорову местные интернет-ресурсы.

Очередной раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.

Ранее сообщалось, что 25 июня в рамках очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона представила план проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.