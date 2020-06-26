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Велосипедисты и водитель мопеда: В «ДНР» в ДТП пострадали подростки

26.06.20 15:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки совершено 3 ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

25 июня в 15:55 в Ворошиловском районе Донецка водитель автомобиля, выезжая с территории парковки, совершил наезд на 14-летнюю девочку-велосипедиста, которая находилась позади авто.

В Снежном 16-летний водитель мопеда «Карпаты-2» при выезде на перекресток со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21061».

В 18:40 в Центрально-Городском районе Макеевки водитель автомобиля «BMW-325» совершил наезд на 14-летнего велосипедиста, который выехал на перекресток со второстепенной дороги.

Во всех трех авариях несовершеннолетние получили травмы.

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