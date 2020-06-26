На Донетчине полуразрушенный сельский клуб превратили в молодежный центр со скалодромом (Фото)

В селе Николаевка (Покровский р-н Донецкой обл.) открылся молодежный центр «МОСТ-ОК», который стал 117-м для региона. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В новом центре есть детское игровое пространство, конференц-зона, фан-зона «Авангард» для футбольных болельщиков, небольшой кафетерий.

«Изюминкой центра стала спортивная зона, оснащенная тренажерами и самое главное, "МОСТ-ОК" – первый молодежный центр в области, который оснащен скалодромом», – отметили в ОГА.

На создание этого молодежного центра было выделено 4 млн. 700 тыс. грн из районного бюджета, и 1 млн 836 тыс грн. из областного бюджета.

До момента создания молодежного центра в Николаевке это было помещение местного сельского клуба, которое много лет находилось в запущенном состоянии. В селе работают три активные общественные организации, которые смогли привлечь гранты и отремонтировать фойе клуба, где проводились культурные мероприятия. Но большая часть помещения оставалась почти разрушенной.

Когда стал вопрос о необходимости выделения значительных средств на ремонт помещения, молодежь села пришла на заседание районного совета и сумела убедить местных депутатов в необходимости выделения средств. Громада села собственноручно помогала с ремонтом центра и его обустройством.