Стало известно, когда может начаться рассмотрение по сути дела MH17

Прокуратура Нидерландов считает, что рассмотрение дела касательно сбития пассажирского самолета Boeing рейса MH17 над Донбассом 17 июля 2014 года может начаться в феврале-марте 2021 года. Об этом заявил в сегодня, 26 июня, на слушаниях прокурор Вард Фердинандуссе, передает УНН.

«Мы предлагаем суду определиться с предварительными графиками дальнейших слушаний... В соответствии с ними, мы можем начать рассмотрение дела по существу в феврале-марте 2021 года», – сказал Фердинандуссе.

Прокурор добавил, что если расследование дела Олега Пулатова до этого момента не будет завершено, то рассмотрение дела по существу может начаться и в отношении трех других обвиняемых.

Заслушивание родственников в таком случае может пройти в мае-июне 2021 года.

Сегодня, 26 июня, суд в Нидерландах продолжил заседание по делу о сбитии пассажирского самолета Boeing рейса MH17 над Донбассом 17 июля 2014 года. Суд попытается принять решение по запросам защиты о расследовании до 3 июля – конца данного раунда слушаний, а также прокуроры Нидерландов дадут ответ на заявления защиты.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Второй раунд продолжился 8-10 июня, после чего суд взял паузу и возобновил процесс 22 июня.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».