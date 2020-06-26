В полицию Мирнограда сдался бывший участник НВФ

Правоохранителям Мирнограда (Донецкая обл.) сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

В четверг, 25 июня, в полицию Мирнограда обратился 43-летний местный житель, который сообщил, что в 2015 году находился в составе НВФ «ДНР». Мужчина сказал, что через средства массовой информации узнал о программе СБУ «Тебя ждут дома» и надеется на гарантированную законом возможность освобождения от уголовной ответственности.

Также мужчина сообщил, что в марте 2015 года поехал в гости к своему товарищу в неподконтрольную украинским властям Макеевку и узнав, что он работает в местной исправительной колонии №32, попросил устроить на работу и его. На следующее утро мужчины приехали в учреждение и в тот же день жителя Мирнограда приняли на работу.

«Мужчине выдали военную форму, автоматическое оружие с патронами и объяснили, что в его обязанности входит пропуск и проверка автотранспорта, который въезжает на территорию исправительного учреждения. По словам бывшего боевика, он месяц исправно нес свою службу, однако обещанных денег ни разу так и не получил. Поняв, что работает даром, наемник сдал свое служебное удостоверение и оружие и вернулся домой. Все это время мужчина вел скрытый образ жизни, опасаясь уголовной ответственности за свое прошлое», – отметили в пресс-службе.

По факту участия мужчины в НВФ проводится проверка. Мужчина согласился сотрудничать со следствием.

В полиции также напомнили, что, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, участники незаконных вооруженных формирований, которые добровольно вышли из них и уведомили об этом органы государственной власти, освобождаются от уголовной ответственности.