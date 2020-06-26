«Главу ЛНР» Пасечника могут сменить до конца лета, – правозащитники

Кремлевские кураторы могут в ближайшие месяцы снять «главу ЛНР» Леонида Пасечника по причине утраты контроля над общественными и политическими процессами в «республике». Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

Как отмечают правозащитники, начиная с января 2020 года, в неподконтрольных украинской власти отдельных районах Луганской области (ОРЛО), в «администрации ЛНР» длится внутренний конфликт.

«Причиной конфликта послужило проведение так называемой угольной реструктуризации и смены ряда лиц, которые курировали сбыт угля и металлолома из шахт ОРЛО. По словам нашего источника, главаря НВФ "ЛНР" Леонида Пасечника могут снять с занимаемой должности, по причине утраты контроля над общественными и политическими процессами в ОРЛО», – говорится в сообщении.

По словам правозащитников, одна из групп влияния в Кремле, относящаяся к Управлению президента РФ по приграничному сотрудничеству, не довольна работой Леонида Пасечника относительно интеграционных процессов ОРЛО с РФ, его политической активностью, а также постоянными внутренними конфликтами: «МГБ» против «народной милиции», оппозиция «донских казаков», группа влияния бывших «регионалов» и т.д.

Также одной из основных причин стали протесты шахтеров в ОРЛО, которые вызвали большой резонанс в СМИ и мировых профсоюзных объединениях левого толка.

«Наш источник сообщает, что на данный момент Леонида Пасечника могут сменить до конца лета 2020 года, если не произойдет эскалация военного конфликта», – заключают правозащитники.

Как сообщалось ранее, забастовка на шахте «Комсомольская» продолжалась с 5 по 13 июня. Под землей находилось до 150 горняков. Представители «МГБ ЛНР» допрашивали работников с целью выявления зачинщиков протеста, и первоначально задержали двух сотрудников шахты. Далее число задержанных выросло до 14 рабочих. 10 июня бастующие объявили голодовку. В городах «республики» в поддержку шахтеров клеили листовки. 13 июня горняки «Комсомольской» поднялись на поверхность. Они добились выплаты задолженности за апрель, однако без компенсаций и доплат.

Также «МГБ ЛНР» освободило большинство удерживаемых, но продолжало держать «на подвалах» 7 шахтеров, участвовавших в недавних забастовках на трех шахтах. В этой связи в «ЛНР» и «ДНР» призывали к всеобщей акции протеста «Поддержи похищенных шахтеров».