RU
Все новости

ФК «Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса (Фото)

26.06.20 15:39
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

ФК «Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба «горняков».

«На матч с "Зарей" в статусе чемпиона-2019/20 команда приедет на автобусе с новым дизайном, который заряжен побеждать! Главный элемент айдентики – домашняя игровая футболка, созданная на основе легендарной формы, в которой "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА», – отмечается в сообщении.

Напомним, в субботу, 27 июня, «оранжево-черные» в рамках 28-го тура Премьер-лиги примут на НСК «Олимпийский» луганскую «Зарю». Начало в 19:30.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк