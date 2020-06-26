ФК «Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса (Фото)

ФК «Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба «горняков».

«На матч с "Зарей" в статусе чемпиона-2019/20 команда приедет на автобусе с новым дизайном, который заряжен побеждать! Главный элемент айдентики – домашняя игровая футболка, созданная на основе легендарной формы, в которой "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА», – отмечается в сообщении.

Напомним, в субботу, 27 июня, «оранжево-черные» в рамках 28-го тура Премьер-лиги примут на НСК «Олимпийский» луганскую «Зарю». Начало в 19:30.