В Мариуполе выявили новые очаги коронавируса

В Мариуполе зарегистрирован 121 случай заболевания COVID-19, из них 104 пациента уже выздоровели. Об этом сегодня, 26 июня, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

«На лечении находится 22 человека, из них – 17 с подтвержденным диагнозом, 5 человек – с подозрением на коронавирус. Один из пациентов у нас – житель Одесской области, проходит лечение в больнице МВД. Состояние всех пациентов удовлетворительное, динамика положительная», – рассказала заместитель городского головы.

За все время пандемии в городе зарегистрирован 1 летальный случай в больнице интенсивного лечения.

«За эту неделю в городе было зафиксировано несколько новых очагов COVID-19. Сейчас ведется масштабная работа по определению круга контактных лиц. В связи с этим прошу вас соблюдать профилактику, дистанцию в общественных местах и карантинные мероприятия», – подчеркнула Сухова.

Она также добавила, что в лаборатории на исследования отправлены 54 пробы. Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 48 жителями, контактировавшими с больными COVID-19, и 20 прибывшими из-за границы. Все они находятся на самоизоляции, под наблюдением семейных врачей.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 июня в Украине коронавирусом заболели 41 117 человек (18 299 пациентов выздоровели, 1086 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 412 случаев СOVID-19 (184 человека выздоровели, летальных случаев – 9), Луганской области – 76 случаев СOVID-19 (54 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1094 заразившихся (выздоровели 323 человека, летальных случаев – 68). В «ЛНР» (на 25 июня) – 494 заразившихся (выздоровели 429 человек, летальных случаев – 11).