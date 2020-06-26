Яценюк требует созвать СНБО из-за вспышки коронавируса в Украине

В Украине нужно созвать СНБО с участием глав облгосадминистраций и мэров крупных городов и срочно ввести чрезвычайный план для остановки роста заболеваний коронавирусом в стране. Такое мнение выразил лидер «Народного фронта», премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в своем Facebook.

Украина перешла психологическую отметку в 1 тыс. больных в сутки, подчеркнул политик: «Если в большей части Европы тенденция идет на спад, то в Украине – наоборот».

«Вирус, паводки, экономический кризис, продолжающаяся война, правительство без программы, монобольшинство без большинства. Список можно продолжать. Однако главное – жизнь людей», – отметил Яценюк.

«Созывайте СНБО с участием глав ОГА и мэров крупных городов и срочно вводите чрезвычайный план для остановки роста заболеваний», – подчеркнул он.

«Честно говорите с людьми. Попытки понравиться сегодня – это человеческие трагедии завтра», – отметил политик.