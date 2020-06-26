Каждый месяц – на 2 миллиона: В Запорожье продавали сигареты из неподконтрольного Донбасса (Фото)

Служба безопасности Украины разоблачила группу, которая занималась переправкой в Запорожье контрафактных сигарет производства РФ из временно неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, подпольный бизнес организовали четверо жителей Запорожья и Мелитополя. Поддельные табачные изделия нелегально ввозили в регион под видом марок известных иностранных брендов. Незаконно переправленный товар реализовывали крупными партиями оптовым клиентам, а также сбывали через местные торговые точки.

«Во время обысков в складских помещениях, гаражах и квартирах участников группы правоохранители изъяли "ежемесячную поставку" в размере 80 тыс. пачек контрафактных сигарет на общую сумму свыше 2 млн грн. Также выявлены 8 тыс. долл. и 74 тыс. грн, банковские карточки и черновые записи с данными о покупателях и логистике перемещения контрафакта», – говорится в сообщении.

В данное время в рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия, решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.