«Это нормально»: В Кремле прокомментировали голосование жителей «Л-ДНР» за поправки в Конституцию РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что люди, проживающие в «Л-ДНР», которые получили российские паспорта, являются «гражданами России» и могут принимать участие в голосовании за поправки в Конституцию РФ, передает «Униан».

«Есть определенные режимы для въезда граждан России, речь идет все же о гражданах России, о тех, кто получил российское гражданство. Граждане России постоянно в Россию въезжают, некоторые из них могут выезжать из России с определенными оговорками, поэтому режим въезда и выезда функционирует. Однако, какие нормы распространяются на граждан Луганска и Донецка, я вам сказать не могу, рекомендую вам обращаться в избирательную комиссию», – сказал Песков.

Он добавил, что «граждане России, в каких бы странах они ни проживали, имеют право на голосование».

«Это вполне нормально. Здесь только санитарный аспект, но, наверное, это лучше узнать у избирательной комиссии», – добавил Песков.

Напомним, «центризбирком ДНР» и «центризбирком ЛНР» заявили, что жители «Л-ДНР», которые имеют российские паспорта, могут принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию РФ. Но для этого им самостоятельно нужно выехать в Россию. Для голосующих из «Л-ДНР» в России определили 12 избирательных участков в Ростовской области в городах Гуково, Новошахтинск, Таганрог, Шахты и др.

25 июня из «ДНР» и «ЛНР» запустили специальные автобусы в несколько российских городов. Ими могут воспользоваться жители, имеющих паспорта РФ, чтобы проголосовать за поправки в Конституцию России. Голосование за них продлится до 1 июля.