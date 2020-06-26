Донетчина: Как Славянск стал лидером по коронавирусу (Фото)

С 24 июня Славянск делит с Мариуполем первое место в Донецкой области по количеству выявленных больных коронавирус – в этот день в обоих городах было по 120 инфицированных. С 25 июня Славянск – в лидерах, здесь уже 128 зараженных, в Мариуполе – 122. Об особенностях коронавируса в северном городе региона рассказывает «Вільне радіо».

Путь вируса в Славянске

По данным городского совета, в Славянске проживают 108 тыс. человек (в Мариуполе – в 5 раз больше). Здесь есть несколько заводов, развита социальная сфера. И, как утверждают представители власти, сейчас именно на некоторых из этих объектов люди заразились.

Первую массовую вспышку COVID-19 зафиксировали на частном предприятии ПКФ «Энерготехсервис» в начале июня. Там проверили 51 человека. Правда, представители власти не были уверены, что сразу проверили всех сотрудников.

«Усугубляется ситуация тем, что данные, которые предоставил директор предприятия по работающим у него людям, не соответствуют действительности. Несколько человек отказываются проходить обследование, а также приходят люди, которые сообщают, что они сотрудники этого предприятия, но на этом предприятии не значатся. То есть, скорее всего, работали без договоров», –

сообщал мэр Славянска Вадим Лях.

Всего подтвердили коронавирус у 30 человек, связанных с данной фирмой. Но болезнь пошла дальше в город.

ПКФ «Энерготехсервис» ориентировано на изготовление линейной арматуры и изотопных материалов. Отдельной проходной у них нет, так как территорию фирма арендует у газового управления. Рядом отдел для приема граждан, к которому стоит очередь на улице, и «Ощадбанк"».

Фото: «Вільне радіо».

Здесь ежедневно могли проходить бессимптомные больные. От охранника узнаем, что предприятие не работает и никого на территории нет. Но руководитель фирмы отвечает на телефонный звонок. Он сообщает: информация о завозе заболевания извне – ложная. Но заразились действительно немало его подчиненных. Они передали инфекцию некоторым родственникам и знакомым.

«Жена нашего сотрудника находится в тяжелом состоянии, но ей уже значительно лучше. Она сейчас в больнице в Константиновке. Были данные, что у нас в коллективе кто-то умер. У нас в коллективе никто не умер», – говорит директор ПКФ «Энерготехсервис» Игорь Петренко.

По его словам, большинство сотрудников уже выздоровели или выздоравливают.

«Формально температура 36,6, давление 130/80, настроение нормальное, идут на поправку», –добавляет предприниматель.

Из-за вспышки фирму попросили временно остановить работу. Но, как уверяет Петренко, он постоянно общается с больными подчиненными онлайн. Кроме того, им платят зарплату. Хотя надолго ресурсов без работы не хватит.

В маленьком городе все друг с другом связаны

После выявления больных на предприятии пошла цепная реакция. В первую очередь проверяли близких родственников пациентов, у которых подтвердился COVID-19. Так, оказалось, что заболела сотрудница Управления труда и социальной защиты населения и ее коллега.

«Две женщины, которые сидели за одним столом, одна из них – жена сотрудника частного предприятия, которое дало вспышку. И соответственно были приняты меры, чтобы по ее контактам максимально протестовать людей и локализовать эту проблему. Что и было сделано», – отметил на одном из брифингов мэр Славянска Вадим Лях.

Но только УТСЗН не ограничились.

«Проводятся противоэпидемические меры по контактным на предприятиях – Городская клиническая больница, УТСЗН, ЦНАП, горводоканал, "Укрзализныця", Славянский психоневрологический интернат», – добавил чиновник после очередной вспышки COVID-19.

Как выяснилось 24 июня, Славянский психоневрологический интернат стал новым очагом заболевания. Там диагноз коронавирусная инфекция подтвердили 22-м медицинским работникам. Среди них 65-летний мужчина и 21 женщина (от 35 до 70 лет). Все они заразились от людей, которым ранее подтвердили наличие заболевания.

Сейчас медики обследуют весь персонал и пациентов интерната. На 25 июня известно, что в медучреждении заболели уже 32 сотрудника и 1 жительница. Поскольку заведение было на карантине еще с марта, занос вируса возможен был только со стороны сотрудников, так как жители его не покидали.

Славянский психоневрологический интернат

Кроме того, многие работники на «Энерготехсервис» перешли со «Славянского машиностроительного завода». А на заводе у них работают родственники и знакомые. Поэтому там ситуацию активно обсуждают.

«Пенсионеров выгоняли [в отпуск], кому за 60 лет. Я пенсионер, но мне нет 60-ти. А те 2 недели, когда их не было, мы их подменяли», – рассказывает о ситуации на «Славмашзаводе» его работник Валерий.

Завод не останавливали, о выявленных больных среди работников информации нет, но карантин на работу все же повлиял.

«Руки моем, на заводе выдают у каждого умывальника мыло, антисептик, маски выдают», –добавляет Валерий.

Один из нарушителей самоизоляции умер, а некоторые ходили по учреждениям

С начала вспышки до сих пор в Славянске есть случаи, когда люди игнорируют самоизоляцию. То есть они могут быть заражены, но идут к друзьям или в магазин. Поэтому инфекция распространяется дальше, хотя уже и меньшими темпами. Такой случай был в начале июня.

«Женщина, у близкого родственника которой подтвержден диагноз, побывала на приеме в Пенсионном фонде, побывала в налоговой и на "Укрпочте". В целом создала очень опасную ситуацию», – привел пример нарушения заммэра Юрий Подлесный.

Работники учреждений на нарушительницу самоизоляции написали заявление в полицию. Однако оказалось, что она письменно не соглашалась сидеть дома 2 недели, поэтому обвинить ее нельзя. Уже позже тест подтвердил: женщина здорова.

«Люди, которые приезжают из-за границы, подписывают документ о том, что они добровольно идут на самоизоляцию, и эти люди становятся на учет. Но многие из местных, которые из числа контактных с заболевшим коронавирусом, отказывается подписывать этот документ. Соответственно, это усложняет работу полиции в плане контакта с ними и работы с ними. А не подписанный документ позволяет не идти на самоизоляцию», – пояснил ситуацию глава города Вадим Лях.

Есть в городе и трагический случай: 16 июня в Славянске умер человек с COVID-19, который должен был быть дома. Мужчина пошел на улицу и попал в больницу. Его спасали как пациента с черепно-мозговой травмой, а уже перед смертью тест подтвердил у него COVID-19.

Нарушителей карантина в 90% не осудят

За соблюдением карантина в Славянске наблюдает полиция. Устраивают рейды, патрулируют в усиленном режиме. Журналистов взяли с собой на проверку в общественный транспорт. Правила сейчас действуют общие:

пассажиры, кондуктор и водитель должны быть в масках;

в салоне должно быть людей не более чем сидячих мест;

Видим, что соблюдают требования не все. Но о том, что полиция проверяет, водители узнали быстро. Некоторые даже организовались по схеме – полиция заходит в одну маршрутку или троллейбус, а их быстро объезжает другая с людьми и / и водителем без масок. Хотя попадаются нарушители и полицейскому. Им делают замечания.

«У нас нет главной цели кого-то наказать и разозлить людей. У нас целью является напоминать. Поэтому мы составляем админматериалы именно на злостных нарушителей правил самоизоляции или соблюдения карантина», – отмечает пресс-офицер патрульной полиции Славянска и Краматорска Ксения Шостацкая.

Проверяют и напоминают о правилах безопасности в карантин и патрули в парках. Если человек сидит один на скамейке без маски или с близким родственником – это не нарушение. А вот к компании уже подходят. Иногда бывают и вызовы по сбору крупной компании. Но доказать в суде, что люди нарушали карантин, сложно, говорят полицейские. Ведь обязательно понадобится заявление и свидетельство того, кто был рядом и может все подтвердить. Обычно даже те, кто жалуется в полицию, не готовы писать заявление.

0Патрульный Дмитрий Шушпанов с коллегой проводят профилактическую беседу с Славянке / Фото: «Вільне радіо»

«Если в правилах дорожного движения сказано, что вот вы увидели правонарушение – админкодекс. Указывает на нарушение знак или еще что. Есть нарушение, есть доказательства, рассмотрели – составили. Тут же все зависит от объяснений человека. В 90% его не осудят», – рассказывает патрульный полицейский Дмитрий Шушпанов.

Поэтому за все время пандемии в Славянске составили 7 административных протоколов по статье «Нарушение правил карантина людей». Один из них на женщину, которая должна была сидеть дома и была под контролем приложения «Дій вдома», а она пошла в гости.

Среди местных встречаются и такие, которые не верят в угрозу. Хотя требования карантина выполняют, выходя на улицу. И за иными это наблюдают.

Фото: «Вільне радіо»

Но есть и те, кто замечает: карантина придерживаются все меньше.

«Стояли колонки на моей машине, я сообщал людям о карантине. Но, к сожалению, те, кто просил меня это делать, сами его не соблюдали», – рассказывает местный активист Василий.

Он против полного закрытия кружков, потому что один из таких ведет сам. «Такой конфликт: когда мы репетировали, занимается 15 детей, проходят мимо местные и говорят: "Василий, ты обнаглел, ты что детей собираешь?". А я вот думаю, а куда дети пойдут? Дома они сидеть явно не будут в такую жару. Тем более, что у половины из них кондиционеров нет. Значит, они все равно пойдут на улицу. Только здесь они на улице со мной, и я вижу, как они себя ведут, как пьют воду (с одного стакана или из разных). Я их могу как-то контролировать и хоть какую-то чтобы они дистанцию держали», – уверен мужчина.

По данным городского совета, по состоянию на 23 июня 9 жителей Славянска находились в инфекционной больнице Константиновки, 1 – в тяжелом состоянии. Другие лечатся дома. В городе продолжают обследовать людей, которые пересекались с инфицированными. Так, проверили уже более 4000 горожан (т.е. если собрать всех жителей в одном месте, то у каждого 26-го будет на руках результат теста на COVID-19). Тесты подтвердили, что Славянск сейчас по области в лидерах области по количеству инфицированных.