За поимку – награда: В Бахмуте мужчина украл цветы с мемориала

В центре Бахмута (Донецкая обл.) неизвестный украл корзину с цветами с мемориального комплекса. С добычей мужчина прошел через полгорода, поэтому попал в поле нескольких камер видеонаблюдения. Это произошло 22 июня, а уже на следующий день правоохранители нашли нарушителя. Об этом рассказала пресс-секретарь Бахмутского отдела полиции Екатерина Савранская, передает «Вільне радіо».

Известно, что родственники 49-летнего мужчины живут в Бахмуте. Он приехал к ним в гости и решил подзаработать. Мужчина отправился в Верхний парк, где расположен «Обелиск Славы» – братская могила солдат Второй мировой войны. 22 июня местные власти и активисты возлагали там цветы ко Дню скорби и памяти жертв войны. Одна из композиций пришлась мужчине по душе, и он решил ее украсть.

С корзиной в руках он прошел по центру города, попав в объектив многих камер наблюдения. Фото, где видно лицо мужчины, попали в сеть. Горожан призвали найти нарушителя, за его задержание пообещали награду в 2000 грн. Мужчину объявила в розыск и полиция.

На следующий день в милицию позвонил горожанин, который видел мужчину с цветами. По указанным координатам полицейские нашли нарушителя и задержали.

«Сейчас с правонарушителем проводятся следственные действия. Информация об указанном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража», – сказала Екатерина Савранская.

За кражу цветов с мемориального комплекса мужчине грозит от 850 грн штрафа до 3 лет лишения свободы. Наказание выберет суд.